Mor un home mentre treballava en una empresa al Prat (Barcelona)

BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -

Un home de 59 anys ha mort aquest dilluns mentre duia a terme tasques de manteniment en la maquinària industrial d'una empresa al Prat de Llobregat (Barcelona).

En un comunicat, els Mossos d'Esquadra han explicat que han rebut l'avís cap a les 5.45 hores, quan hi ha hagut un accident en una nau industrial.

Per causes que encara s'investiguen, la víctima ha estat arrossegada per un engranatge de cadenes.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diferents dotacions policials; dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que no li han pogut salvar la vida.

La policia catalana ha posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat, d'acord amb els procediments establerts.