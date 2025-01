Mor un home mentre treballava en una empresa paperera a Sant Gregori (Girona)

GIRONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -

Un home ha mort aquest dilluns a primera hora en un accident ocorregut en una empresa dedicada a la producció de material de papereria i autoadhesius situada a Sant Gregori (Girona), segons han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat.

L'incident s'ha produït cap a les 7 del matí quan, per causes que s'investiguen, el treballador s'ha precipitat de l'escala metàl·lica a la qual estava enfilat i ha impactat contra el terra.

Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d'Investigació de la comissaria de Girona dels Mossos, i també efectius dels Bombers de la Generalitat.

També hi han acudit els sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no han pogut fer res per salvar-li la vida.

Els Mossos ja han posat en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona i del Departament d'Empresa i Treball aquests fets, seguint el procediment habitual en accidents laborals amb víctimes mortals.