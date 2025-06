Mor un home mentre treballava en una empresa de les Borges Blanques (Lleida)

LLEIDA 16 juny (EUROPA PRESS) -

Un home de 20 anys de Sant Joan Despí (Barcelona) ha mort aquest dilluns mentre treballava en una empresa de les Borges Blanques (Lleida), informen els Mossos d'Esquadra en un comunicat.

L'avís s'ha rebut a les 9.37 hores i, per causes que encara s'investiguen, el treballador ha caigut d'una teulada quan instal·lava plaques solars, fet que li ha provocat ferides "de molta gravetat" i, després d'auxiliar-lo, no li han pogut salvar la vida.

Fins al lloc s'hi han desplaçat patrulles de Seguretat Ciutadana i d'Investigació, dels Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM); i els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida i de la Conselleria d'Empresa i Treball.