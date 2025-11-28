Mor un home mentre treballava en una empresa de Balaguer

LLEIDA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Un home de 28 anys ha mort aquest divendres en un accident en una empresa situada a la C-12, al terme municipal de Balaguer (Lleida), han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat.
Han rebut l'avís a les 11.38 hores i, per causes que encara s'investiguen, el treballador ha caigut de la teulada d'un magatzem quan duia a terme tasques de manteniment, "provocant-li ferides de molta gravetat".
Fins al lloc s'hi han desplaçat patrulles de Seguretat Ciutadana i Investigació, dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM); i els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida i de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat.