Mor un home mentre feia tasques de manteniment al sostre d'una empresa de Viladecans (Barcelona)

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
Un home de 54 anys ha mort aquest dijous després de precipitar-se d'uns 14 metres d'alçada mentre duia a terme tasques de manteniment al sostre d'una empresa de Viladecans (Barcelona), informen els Mossos d'Esquadra en un comunicat.
L'avís s'ha produït cap a les 14.30 hores i hi han accedit diverses dotacions policials, a més dels Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Les causes s'estan investigant i els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció de Gavà (Barcelona) i del Departament d'Empresa i Treball.