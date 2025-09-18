Mor un home a Lleida després d'ingressar a l'hospital per una caiguda després d'una discussió

LLEIDA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Un home del barri de Cappont de Lleida ha mort aquest dimecres després d'estar 5 dies ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova de la capital lleidatana després d'una caiguda que es va produir presumptament per una discussió veïnal, han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press.
Segons ha avançat 'Segre', els fets es van produir divendres passat a primera hora del matí quan la víctima --de 65 anys d'edat-- passejava al seu gos i suposadament va discutir amb una altra persona sobre un tema relacionat amb l'animal, després de la qual cosa l'home va caure a terra i va patir una fractura toràcica a les costelles, fet pel qual va ingressar a l'Arnau de Vilanova.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació sobre els fets i mantenen com a principal hipòtesi de la mort la discussió veïnal.