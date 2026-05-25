Mor un home en l'incendi d'un local a Cabrera de Mar (Barcelona)

BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -
Un home ha mort aquest dilluns al matí en l'incendi d'un local en l'avinguda del Maresme a Cabrera de Mar (Barcelona) situat en els baixos d'un edifici, han informat els Bombers de la Generalitat en un comunicat.
L'incendi ha afectat a un local de tipus magatzem que estava habilitat com a habitatge i amb ferralla en el seu interior, en el qual els bombers han trobat el cos sense vida d'un home amb el local totalment afectat pel foc.
Els bombers han desplaçat 4 dotacions (una unitat de comandament lleugera, una bomba urbana lleugera, una bomba urbana pesanda i una autoescala automàtica), mentre que els Mossos d'Esquadra han desplaçat 4 patrulles de seguretat ciutadana de Mataró (Barcelona) i ha acudit el cap de Torn Regional Operatiu de la Regió Policial Metropolitana Nord i, per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat dues ambulàncies.