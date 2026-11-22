BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
BARCELONA 22 nov. (EUROPA PRESS) -
Un home ha mort en l'incendi d'un habitatge unifamiliar al carrer de la Margarida a Sant Quirze del Vallès (Barcelona) aquest diumenge, on s'han desplaçat 5 dotacions de Bombers de la Generalitat i un comandament de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord, juntament amb 4 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i una patrulla dels Mossos d'Esquadra.
Segons han informat els Bombers en un comunicat, han rebut un avís per aquest succés a les 6.55 hores i en arribar han confirmat que es tractava d'un incendi a la cuina de l'immoble, extingit ràpidament, i el fum afectava la resta de l'habitatge.
A l'interior de l'habitatge han localitzat un home inconscient que, malgrat les maniobres que se li han practicat, finalment ha mort.