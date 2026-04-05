Mor un home en incendiar-se el seu pis a Puig-reig (Barcelona)

BARCELONA 5 abr. (EUROPA PRESS) -
Un home va morir dissabte a la nit per un incendi a casa seva, un primer pis del carrer de Llobregat de Puig-reig (Barcelona).
Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 23.52: un veí de l'edifici va advertir de la possible presència d'una persona en el pis i van anar-hi 6 dotacions, informen els Bombers en un comunicat aquest diumenge.
Els efectius van recórrer les tres plantes de l'edifici advertint els veïns perquè es confinessin a casa mentre un binomi entrava al pis afectat buscant l'home.
El van trobar refugiat en un bany: el va atendre de seguida el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i van fer-li maniobres de reanimació cardiopulmonar, però va morir.
A causa del fum el SEM va atendre una altra veïna de l'edifici, que va ser donada d'alta en el lloc, i, una vegada apagat l'incendi i ventilat l'edifici, es va permetre la tornada dels veïns que havien sortit de casa.