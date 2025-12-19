Mor un home en un incendi en un habitatge a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
Un home de 72 anys ha mort en un incendi que ha cremat una cuina d'un novè pis d'un habitatge de la Travessia Industrial de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), segons han informat els Bombers de la Generalitat en un comunicat aquest divendres.
Després de rebre l'avís a les 22.34 hores d'aquest dijous, els Bombers han activat 7 dotacions al servei, 4 camions d'aigua i una autoescala dels parcs de l'Hospitalet, Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat (Barcelona), i 2 dotacions de coordinació.
En arribar, han trobat un incendi completament desenvolupat que ha trencat per la façana al novè pis d'un immoble de planta baixa més 12 pisos, amb la possibilitat que hi hagués una persona a l'interior del pis que estava cremant.
Han forçat la porta per accedir-hi i, a l'interior del novè pis, han localitzat un home inconscient, que han extret d'urgència fins a l'exterior per ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), tot i que després de fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar, el metge ha certificat la seva mort.
En aquest servei, que s'ha saldat sense més víctimes trobades i sense desperfectes estructurals al bloc, hi han treballat 5 ambulàncies del SEM i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de les diligències pertinents.