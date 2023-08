Mor un home fent pesca submarina a Platja d'Aro (Girona)

GIRONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

Un home ha mort aquest dissabte a la tarda a Platja d'Aro (Girona) mentre feia pesca submarina a unes 2 milles de la costa del Port d'Aro, informen els Bombers de la Generalitat en un comunicat.

Han rescatat el cos els Bombers en col·laboració i sota el comandament del Grup Especial d'Activitats Subaqüàtiques (Geas) de la Guàrdia Civil.

Navegava en una petita embarcació amb un amic, amb què s'alternava per fer immersions en apnea a Roca Alta: com no emergia passat un temps, el company s'ha tirat al mar i ha donat l'alarma al servei d'emergències marítimes, que ha alertat el 112.