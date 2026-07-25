Mor un home electrocutat mentre treballava en la línia ferroviària de Sant Mori (Girona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
GIRONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -
Un home de 66 anys ha mort la matinada d'aquest dissabte després de patir una descàrrega elèctrica quan realitzava tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a Sant Mori (Girona), informen els Mossos d'Esquadra en un comunicat.
Els fets han succeït sobre les 03.00 hores i el seu company l'ha traslladat a l'estació de Camallera, on malgrat la ràpida actuació dels serveis d'emergències amb el desfibril·lador DEA no se li ha pogut salvar la vida.
Al lloc dels fets s'han traslladat diverses dotacions de la policia catalana, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i membres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).