Mor un home electrocutat mentre descarregava prestatgeries a Roses (Girona)

GIRONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
Un home de 33 anys ha mort aquest dilluns a la tarda mentre descarregava prestatgeries d'un camió a Roses (Girona), moment en què ha rebut una descàrrega elèctrica quan el braç de la grua amb la qual treballava ha xocat amb un pal de llum.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 12.45 hores i s'hi han dirigit diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i Investigació, a més de dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), informa la policia catalana en un comunicat.
La policia ha posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres (Girona) i del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat.