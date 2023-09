Mor un home després de ser atropellat a la Rambla de Prim (Barcelona) aquest dimarts

BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

Un home de 72 anys ha mort aquest dimarts després de ser atropellat per una moto sobre les 7.30 hores a la Rambla de Prim, al districte barceloní de Sant Martí, per raons que la Guàrdia Urbana encara investiga.

L'Ajuntament de Barcelona ha informat en un comunicat que una dotació del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar al vianant ferit a un centre hospitalari, on ha mort hores després.

El consistori ha lamentat la mort del ciutadà, la número quinze per accident de trànsit aquest any a Barcelona, ha traslladat el seu condol a familiars i amics i ha reiterat el seu compromís per "continuar treballant" per reduir les víctimes a la ciutat.