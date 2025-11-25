Mor un home en caure-li al damunt un carretó elevador a Castellbisbal (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
Un home de 57 anys ha mort aquest dimarts després de caure-li al damunt un carretó elevador a Castellbisbal (Barcelona), han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat.
La policia catalana ha estat alertada a les 13.02 hores de l'"accident laboral", i seguidament diverses patrulles dels Mossos, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) s'hi han traslladat.
Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Rubí i del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.