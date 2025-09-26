Mor un home en bolcar l'excavadora amb què treballava a Montgat (Barcelona)

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
Un home de 46 anys ha mort aquest divendres per causes que s'estan investigant en bolcar l'excavadora amb què treballava a Montgat (Barcelona), informen els Mossos d'Esquadra en un comunicat aquest divendres.
La policia catalana ha estat alertada a les 14.40 hores de la tarda perquè "s'havia produït un accident laboral" en aquesta localitat maresmenca, i una patrulla s'ha traslladat al lloc dels fets acompanyada de dotacions de Bombers de la Generalitat i del Sistema d'Emergències Mèdiques.
Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia a Badalona i del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat "d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals".