Publicat 01/07/2026 13:35

Mor un home atropellat per un vehicle de la neteja a la platja de l'Arrabassada de Tarragona

Archivo - Ambulància del SEM
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

TARRAGONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -

Un home va morir diumenge passat a la platja de l'Arrabassada de Tarragona, on va ser atropellat accidentalment per un vehicle municipal de la neteja que no el va veure, informen fonts municipals a Europa Press.

Els fets van tenir lloc diumenge vora les 06.00 hores i les mateixes fonts expliquen que es tractava d'una persona sense llar que dormia a la sorra cobert amb una manta.

Posteriorment, va ingressar a l'Hospital Joan XXIII i va acabar morint hores més tard, per la qual cosa els Mossos d'Esquadra han obert una investigació.

Les mateixes fonts afegeixen que el conductor va donar un resultat de 0,0 en la prova d'alcoholèmia.

L'Ajuntament analitzarà les circumstàncies de l'incident per implementar "mesures addicionals" de seguretat que ajudin a evitar situacions semblants.

Contador

Contingut patrocinat