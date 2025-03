Mor un home atropellat per un camió a l'N-240 a Lleida

LLEIDA 21 març (EUROPA PRESS) -

Un home ha mort aquest divendres al matí després de ser atropellat per un camió a la carretera N-240 a la ciutat de Lleida, al punt quilomètric 97,5, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 6.23 hores, i per causes que encara s'investiguen, un camió ha atropellat una persona que caminava per la via i a conseqüència de l'impacte, l'home ha mort.

Amb aquesta víctima ja són 35 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des que va començar l'any, segons dades provisionals de Trànsit.