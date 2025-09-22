Mor un home atropellat a la C-32 a Cabrera de Mar (Barcelona) aquest diumenge a la nit

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
Un home ha mort atropellat a la C-32 a Cabrera de Mar (Barcelona) aquest diumenge cap a les 21.15 hores.
Per causes que encara s'investiguen, un turisme ha atropellat mortalment un home --de 61 anys i veí de Mataró (Barcelona)--, a més de deixar un ferit lleu que han traslladat a l'Hospital de Mataró, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dilluns.
Arran del sinistre, que ha provocat restriccions a la via en sentit Palafolls (Barcelona) fins a les 00.18 h, s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM); amb aquesta víctima, ja són 108 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any.