Mor un home amb mobilitat reduïda en un incendi en un edifici de Tarragona

BOMBERS DE LA GENERALITAT
S'hauria originat per la crema d'un sofà, i el SEM ha atès a una dona de 78 anys en estat lleu
TARRAGONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -
Un home amb mobilitat reduïda ha mort aquest diumenge en un incendi d'un habitatge a Tarragona, iniciat després que un sofà del domicili comencés a cremar.
L'avís s'ha produït a les 13.46, i s'han desplaçat al carrer Mossèn Salvador Ritort i Faus de la ciutat 2 camions d'aigua, una autoescala i una dotació lleugera de coordinació i comandament dels Bombers de la Generalitat.
Quan s'ha avisat als serveis d'emergència ja s'havia alertat que la persona amb mobilitat reduïda no havia pogut sortir del domicili.
Després d'entrar en el mateix, els bombers han localitzat el cos sense vida de l'home, després que tota la casa quedés afectada pel fum.
S'han activat també 3 ambulàncies i una unitat de psicòlegs del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han atès a una dona de 78 anys en estat lleu, i els Mossos d'Esquadra, que es faran càrrec de la investigació de l'incendi, han activat 7 patrulles.