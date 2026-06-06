Mor un home en un accident laboral en una empresa de Roquetes (Tarragona)

TARRAGONA 6 juny (EUROPA PRESS) -
Un home de 53 anys ha mort en un accident laboral en una empresa de Roquetes (Tarragona) mentre duia a terme tasques de reparació d'un elevador mecànic hidràulic quan, per causes que s'estan investigant, ha quedat atrapat sota una estructura metàl·lica de grans dimensions, la qual cosa li ha provocat ferides greus.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 7.40 hores d'aquest dissabte i al lloc dels fets s'han desplaçat 4 patrulles i dues dotacions de Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), han informat en un comunicat.
El treballador ha estat traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona), on els serveis mèdics no han pogut salvar-li la vida, i els Mossos ja han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i del Departament d'empresa i Treball de la Generalitat.