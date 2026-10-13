Mor un home de 95 anys en l'incendi d'un pis al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Un home de 95 anys ha mort aquest dimarts a la tarda en l'incendi d'un pis al carrer Portbou, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, segons han informat fonts municipals a Europa Press.
Els Bombers de Barcelona han rebut avís del succés poc després de les 18 i han enviat al lloc 8 dotacions, que han donat el foc per extingit a les 18.33 hores.
També han acudit diverses dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i de la Guàrdia Urbana, així com dels Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació.