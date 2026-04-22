Mor un home de 92 anys en un incendi al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
Un home de 92 anys ha mort aquest dimecres en un incendi produït al número 280 de la Gran Via dels Corts Catalans de Barcelona, pertanyent al districte de Sants-Montjuïc, indica el consistori en un comunicat.
Els Bombers de Barcelona han estat informats del foc poc després de les 19.00 hores i s'han desplaçat al lloc amb 7 dotacions, que han extingit l'incendi i han trobat a l'ancià, que ha mort després de ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
També han acudit diverses dotacions de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació per esclarir les causes del foc, originat a la cinquena planta de l'immoble per causes desconegudes.