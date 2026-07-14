Mor un home de 86 anys atropellat per un vehicle de la neteja a Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
Un home de 86 anys ha mort aquest dimarts al matí atropellat per un vehicle auxiliar de la neteja a la cruïlla entre el carrer Tarragona i Diputació, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, segons informa el consistori en un comunicat.
La víctima ha estat traslladada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a un centre hospitalari, on ha acabat morint.
Al lloc dels fets s'hi han desplaçat dotacions de la Unitat Central d'Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana per fer l'atestat corresponent i aclarir-ne les causes.