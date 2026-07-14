Publicat 14/07/2026 18:15

Mor un home de 86 anys atropellat per un vehicle de la neteja a Barcelona

Archivo - Ambulància del SEM
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -

Un home de 86 anys ha mort aquest dimarts al matí atropellat per un vehicle auxiliar de la neteja a la cruïlla entre el carrer Tarragona i Diputació, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, segons informa el consistori en un comunicat.

La víctima ha estat traslladada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a un centre hospitalari, on ha acabat morint.

Al lloc dels fets s'hi han desplaçat dotacions de la Unitat Central d'Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana per fer l'atestat corresponent i aclarir-ne les causes.

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