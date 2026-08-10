Publicat 10/08/2026 16:48

Mor un home de 83 anys ofegat en una platja de Roses (Girona)

Archivo - Arxivo - Ambulàncies a la seu del SEM.
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

GIRONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -

Un home de 83 anys ha mort ofegat aquest dilluns al matí mentre es banyava a la platja Nova del municipi de Roses (Girona), informa un comunicat de Protecció Civil.

A les 11.15 hores s'ha rebut avís al telèfon d'emergències 112, alertant d'una persona que estava inconscient en l'aigua i que els socorristes l'han tret i portat cap a la sorra per intentar reanimar-lo.

Fins al lloc s'han desplaçat 4 dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que no han pogut fer res per salvar-li la vida, a més de tres dotacions dels Mossos d'Esquadra.

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