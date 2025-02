Mor un home de 81 anys en l'incendi d'una casa al districte Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -

Un home de 81 anys ha mort aquest dijous en un incendi que s'ha originat en una casa al carrer Plantada, al districte Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.

En un comunicat, l'Ajuntament ha explicat que els Bombers de Barcelona han rebut l'avís a les 12.50 hores i hi han enviat 5 dotacions, que han extingit el foc que s'ha originat per causes que es desconeixen.

També hi han acudit tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més de dotacions de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, que es faran càrrec de la investigació.