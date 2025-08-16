Mor un home de 80 anys ofegat a la platja de Sant Antoni de Calonge (Girona)

GIRONA 16 ago. (EUROPA PRESS) -
Un home de 80 anys ha mort aquest dissabte al matí ofegat a la platja de Sant Antoni de Calonge (Girona), on el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat a dues unitats terrestres i a l'helicòpter, però la persona no ha pogut ser reanimada.
El 112 ha rebut l'avís a les 11.48, quan la platja es trobava sota vigilància i amb bandera groga per presència de meduses, informa Protecció Civil en un comunicat.
Aquesta és la 19 víctima mortal a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya d'estiu, una xifra que suposa 5 víctimes més que en les mateixes dates de l'estiu passat (14).