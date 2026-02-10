Mor un home de 71 anys en una col·lisió frontal múltiple a l'N-340 a Tarragona

TARRAGONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
Un home francès de 71 anys ha mort després d'una col·lisió frontal en què s'han vist implicats dos vehicles --un d'ells conduït pel mort-- i un tot terreny a l'N-340 a Tarragona aquest dimarts sobre les 6.15 hores.
Arran de l'accident, efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) han traslladat a tres ferits en estat menys greu a centres hospitalaris de la capital tarragonina: una dona a l'hospital Santa Tecla i una altra dona i un home a l'hospital Joan XXIII, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dimarts.
Arran del sinistre, s'han activat 7 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 3 unitats del SEM.
Quant a l'afectació vial, s'ha donat pas alternatiu a la via i això ha provocat retencions en tots dos sentits.
Amb aquesta víctima, ja són 8 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes.