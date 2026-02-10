Publicat 10/02/2026 10:45

Mor un home de 71 anys en una col·lisió frontal múltiple a l'N-340 a Tarragona

Un home francès de 71 anys ha mort en una col·lisió frontal en la qual s'han vist implicats dos vehicles --un dels quals conduït per la víctima mortal-- i un tot terreny a l'N-340 a Tarragona aquest dimarts cap a les 6.15 hores.

Arran de l'accident, efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) han traslladat tres ferits en estat menys greu a centres hospitalaris de la capital tarragonina: una dona a l'Hospital de Santa Tecla i una altra dona i un home a l'Hospital Joan XXIII, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dimarts.

A causa del sinistre, s'han activat 7 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 3 unitats del SEM.

Quant a l'afectació vial, els Mossos d'Esquadra han tallat la via en tots dos sentits a les 8.56 hores per investigar l'incident.

Amb aquesta víctima, ja són 8 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes.

