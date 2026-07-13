Publicat 13/07/2026 15:52

Mor un home de 57 anys mentre treballava en una casa a Dosrius (Barcelona)

Archivo - Un cotxe dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -

Un home de 57 anys ha mort aquest dilluns al matí mentre treballava en una casa a Dosrius (Barcelona), després de caure d'una alçària de 3 metres quan duia a terme tasques al cablejat del domicili.

Els Mossos d'Esquadra de la comissària de Mataró (Barcelona) han estat alertats aquest dilluns cap a les 10.30 hores i s'hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos, a més dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), han informat en un comunicat.

Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Mataró i del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, d'acord amb els procediments habituals en situacions d'accident laboral.

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