Mor un home de 57 anys mentre treballava en una casa a Dosrius (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
Un home de 57 anys ha mort aquest dilluns al matí mentre treballava en una casa a Dosrius (Barcelona), després de caure d'una alçària de 3 metres quan duia a terme tasques al cablejat del domicili.
Els Mossos d'Esquadra de la comissària de Mataró (Barcelona) han estat alertats aquest dilluns cap a les 10.30 hores i s'hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos, a més dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), han informat en un comunicat.
Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Mataró i del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, d'acord amb els procediments habituals en situacions d'accident laboral.