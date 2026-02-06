Mor un home de 56 anys en un accident laboral en una empresa d'Alcanar (Tarragona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
Un home de 56 anys va morir dijous a la tarda mentre duia a terme tasques de manteniment en una empresa d'Alcanar (Tarragona), quan una estructura de grans dimensions va cedir i va caure sobre seu.
L'avís es va produir a les 16.48 hores i al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), informa la policia catalana en un comunicat aquest divendres.
Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i la Conselleria d'Empresa i Treball.