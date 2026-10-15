Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona (Lleida)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Un home de 53 anys ha mort aquest dijous al matí en una granja a Aitona (Lleida), on per causes que encara s'investiguen ha quedat atrapat entre el mur del moll de descàrrega i un camió que feia marxa enrere.
Els Mossos d'Esquadra han estat alertats a les 9.50 hores i s'hi han desplaçat amb diverses patrulles de Seguretat Ciutadana, a més d'una dotació dels Bombers de la Generalitat i membres del SEM, informa en un comunicat la policia catalana.
Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball.