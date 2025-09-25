Mor un home de 35 anys a Canovelles (Barcelona) en bolcar el tractor amb el qual treballava

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
Un home de 35 anys ha mort aquest dijous després de bolcar amb el tractor que conduïa mentre treballava en una finca agrícola de Canovelles (Barcelona), informen els Mossos d'Esquadra en un comunicat.
La policia catalana ha rebut un avís aquest dijous a les 08.45 hores que una persona havia patit un accident laboral i fins al lloc s'hi han traslladat diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d'Investigació de la comissaria de Granollers (Barcelona), a més d'efectius dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Granollers i de la Conselleria d'Empresa de la Generalitat, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.