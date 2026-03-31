Mor un home de 30 anys mentre treballava en una fàbrica de Begudà

GIRONA 31 març (EUROPA PRESS) -
Un home de 30 anys ha mort aquest dimarts al matí mentre treballava en una fàbrica de Begudà (Girona) després de caure-li al damunt part de la càrrega d'un palet que transportava, han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat.
El cos policial ha rebut l'avís a primera hora, el qual informava que un treballador d'una empresa del sector alimentari havia patit un accident mentre transportava un bloc de palets i havia quedat ferit greu.
Fins al lloc s'hi han traslladat diverses patrulles de la Unitat de Seguretat Ciutadana i d'Investigació de la comissaria d'Olot (Girona), a més d'efectius dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no han pogut fer res per salvar-li la vida.