Actualitzat 31/03/2026 11:40

Mor un home de 30 anys mentre treballava en una fàbrica de Begudà

Archivo - Unes ambulàncies del SEM
GIRONA 31 març (EUROPA PRESS) -

Un home de 30 anys ha mort aquest dimarts al matí mentre treballava en una fàbrica de Begudà (Girona) després de caure-li al damunt part de la càrrega d'un palet que transportava, han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat.

El cos policial ha rebut l'avís a primera hora, el qual informava que un treballador d'una empresa del sector alimentari havia patit un accident mentre transportava un bloc de palets i havia quedat ferit greu.

Fins al lloc s'hi han traslladat diverses patrulles de la Unitat de Seguretat Ciutadana i d'Investigació de la comissaria d'Olot (Girona), a més d'efectius dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no han pogut fer res per salvar-li la vida.

