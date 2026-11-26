Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Un home de 26 anys i veí de Juneda (Lleida) ha mort aquest dijous després de quedar atrapat sota la màquina retroexcavadora que conduïa, que ha caigut per un desnivell d'uns deu metres en una finca de les Borges Blanques (Lleida).
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident laboral a les 12.50 hores i, per motius que encara s'investiguen, el vehicle s'ha precipitat pel desnivell, han informat en un comunicat.
Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat dues patrulles de la policia catalana, una dotació dels Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball.