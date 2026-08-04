Mor el guitarrista Pepe Habichuela a Madrid als 82 anys d'edat

Ricardo Rubio - Europa Press - Arxiu
MADRID 4 ago. (EUROPA PRESS) -
El guitarrista José Antonio Carmona, conegut com a Pepe Habichuela (Granada, 1944), ha mort aquest dimarts als 82 anys d'edat a Madrid després de dos anys fora dels escenaris per una malaltia, segons ha avançat El País i recullen diverses personalitats a les seves xarxes socials, com el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez; el cantant de flamenc Arcángel; i l'Ajuntament de Madrid.
El músic va ser guardonat amb la medalla al Mèrit a les Belles arts el 2018 i el Govern central li va concedir el febrer passat la Gran Creu de l'Orden Civil de Alfonso X El Sabio, i el va descriure com "una de les figures més influents de la guitarra flamenca contemporània".
Membre destacat d'una històrica saga gitana de músics granadins, va ser net, fill, germà, pare i oncle de flamencs. La seva obra ha estat fonamental en l'evolució d'aquest gènere musical des de la segona meitat del segle XX fins a l'actualitat.
El seu toc, profundament arrelat en la tradició, ha destacat per la seva capacitat d'innovació, incorporant nous llenguatges musicals sense perdre l'essència del flamenc més ortodox, contribuint així a la seva renovació i projecció internacional.
Al llarg de la seva trajectòria, el guitarrista es va interessar per envoltar-se de nous talents i d'artistes avantguardistes i va contribuir a presentar a les noves generacions, amb artistes com Marina Heredia, Estrella Morente o Rocío Márquez.
Junt amb la seva aportació estrictament artística, resulta especialment significativa la seva tasca de defensa, dignificació i transmissió de la cultura gitana, avalada pel Premio de Cultura Gitana a la Música, concedit per la Fundación Instituto de Cultura Gitana.