Mor el guitarrista de Motörhead, Phil Campbell, als 64 anys: "El món acaba de perdre un immens raig de llum"

MADRID 15 març (EUROPA PRESS) -
El guitarrista britànic Phil Campbell, integrant de Motörhead durant 31 anys, va morir als 64 anys divendres passat, segons ha confirmat Motörhead en un comunicat difós en xarxes socials. Campbell, que es va unir a la mítica banda en 1984, va anar el membre més longeu del grup junt amb el vocalista i baixista Lemmy Kilmister.
"No podem creure que estiguem dient això. Amb una profunda tristesa hem d'anunciar que Philip Anthony Campbell ha mort. Descansa en pau, Phil. El món acaba de perdre un immens raig de llum, i estem desolats", ha assegurat la banda.
En el comunicat, es recorda que, després de la mort de Lemmy en 2015 i la dissolució del grup, Campbell va formar el grup Phil Campbell and the Bastard Sons junt amb els seus fills Todd, Dane i Tyla, amb el qual va gravar diversos discos i va realitzar gires internacionals.
El grup el descriu com un "meravellós guitarrista, compositor i intèrpret" que "portava a Motörhead en les venes" i destaquen el seu sentit de l'humor i el seu amor per la vida. "Phil estimava la vida i la vivia amb gran alegria", assenyalen.
Phil Campbell, el nom complet del qual era Philip Anthony Campbell, va néixer el 7 de maig de 1961 en Pontypridd (Gal·les) i es va convertir en un dels guitarristes més reconeixibles del heavy metall britànic. Va començar a tocar la guitarra sent nen i molt aviat es va bolcar en el rock clàssic i el hard rock dels anys setanta, la qual cosa li va portar a integrar-se en diferents bandes de l'escena local abans de donar el salt professional.
En la segona meitat dels setanta i primers vuitanta va formar part de grups com Persian Risk, vinculats a la New Wave of British Heavy Metall, amb els quals va començar a girar i a guanyar nom en el circuit britànic.
El seu gran punt d'inflexió va arribar en 1984, quan es va incorporar a Motörhead després de la marxa del guitarrista Brian Robertson. A partir de llavors, Campbell es va convertir en peça clau del so de Motörhead, participant en àlbums com 'Orgasmatron', '1916', 'Bastards' o 'Bad Magic'. Va estar en la banda des de 1984 fins a la seva dissolució en 2015, després de la mort de Lemmy, la qual cosa el va convertir en el membre més longeu després del propi líder.
Amb aquesta banda va gravar discos com 'The Age of Absurdity' (2018) i 'We're the Bastards' (2020) i va mantenir viu l'esperit de Motörhead en directe, alternant material propi amb clàssics del repertori de la banda de Lemmy.