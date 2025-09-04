Mor Giorgio Armani als 91 anys

MADRID 4 set. (EUROPA PRESS) -
El dissenyador Giorgio Armani ha mort aquest dijous 4 de setembre als 91 anys d'edat, segons ha informat el Grup Armani "amb infinita tristesa" per la mort del seu creador, fundador i "força motriu incansable".
El Senyor Armani, com sempre va ser anomenat amb respecte i admiració per empleats i col·laboradors, ha mort en pau, envoltat dels seus éssers estimats. Incansable fins al final, va treballar fins als seus últims dies, dedicant-se a l'empresa, a les col·leccions i als nombrosos projectes en curs i futurs.
Al llarg dels anys, Giorgio Armani va construir una visió que es va expandir des de la moda cap a tots els aspectes de la vida, anticipant-se als temps amb extraordinària claredat i pragmatisme.
El dissenyador tenia una curiositat inesgotable i una profunda atenció al present i a les persones. En aquest recorregut, va establir un diàleg obert amb el públic, convertint-se en una figura estimada i respectada per la seva capacitat de connectar amb tots.
"Sempre atent a les necessitats de la comunitat, va estar actiu en múltiples fronts, especialment recolzant la seva estimada Milà", afegeix la companyia.
Giorgio Armani és una empresa amb 50 anys d'història. Des del grup destaquen que la independència --de pensament i d'acció-- va ser sempre el segell personal del dissenyador.
La companyia és, avui i sempre, el reflex d'aquest esperit. La seva família i els seus empleats portaran avanci el Grup, en respecte i continuïtat d'aquests valors.
La capella ardent s'instal·larà des del dissabte 6 de setembre fins al diumenge 7 de setembre, i romandrà oberta de 09:00 a 18:00 hores, a Milà, dins de l'Armani/Teatre. Conforme als desitjos expressos de Giorgio Armani, el funeral se celebrarà en privat.