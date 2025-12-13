Mor Gabriel Masfurroll, president de Clíniques Mi i exvicepresident del FC Barcelona

Va ser 'número 2' del Barça de 2000 a 2003 durant la presidència de Joan Gaspart
BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -
El president de Clíniques Mi i exdirectiu del FC Barcelona Gabriel Masfurroll ha mort, segons informa aquest dissabte en un comunicat l'empresa sanitària, que també va confundar.
Nascut l'any 1953, era economista de formació, va començar treballant a l'Hospital de Sant Pau i va exercir en hospitals com Fundació Puigvert, Fundació Jimenez Díaz i Clínica Quirón, així com en càrrecs directius i consells d'administració de companyies sanitàries espanyoles i estrangeres.
L'any 1997 va fundar USP Hospitales, on va ser president i ceo fins a 2010, i que es va estendre a Espanya, Portugal, Marroc i Angola.
Després va fundar el Grupo Clínicas Mi amb el seu fill Gabriel 'Gaby' Masfurroll Cortada, actual conseller delegat: va començar adquirint la Clínica Tres Torres de Barcelona el 2015 i va sumar altres centres, com la Clínica NovAliança de Lleida i el Centro Oftalmológico Tetuán, avui Oftalmi.
ESPORT
En el FC Barcelona va ser vicepresident del club (2000-03, durant la presidència de Joan Gaspart) i també de la Fundació (2010-15); en l'esport també va presidir la Fundació Laureus Espanya (2012-20), a més de ser nedador d'alta competició en el Club Natació Barcelona i entrar en la selecció espanyola.
El Barça ha enviat el seu condol a familiars i amics, en un missatge a X recollit per Europa Press: "Descansi en pau", ha afegit.
SOCIETAT
Va entrar en el Cercle d'Economia el 1989, va participar en consells d'administració, va presidir el Consell Social de la UAB nou anys, va confundar la Fundació Catalana Síndrome de Down, va impulsar Mi Fundación Álex (en memòria del seu fill, que va néixer amb síndrome de Down i va morir als 3 anys), i la Generalitat li va concedir la Creu de Sant Jordi el 2008.
Va publicar 6 llibres, va participar en més de 60 i va escriure més de 1.000 articles en diaris com 'La Vanguardia', 'Marca', 'Expansión' i 'El País'.