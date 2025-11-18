Mor el fundador del grup Filmax Julio Fernández als 78 anys

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El fundador i president fins al 2010 del grup Filmax, el productor i distribuïdor Julio Fernández Rodríguez, s'ha mort aquest dilluns als 78 anys a Miami, informa la productora i distribuïdora cinematogràfica aquest dimarts en un comunicat.
Nascut al municipi d'A Fonsagrada (Lugo), va iniciar la seva aventura en el món del cinema el 1983, viatjant a Hollywood per portar a Espanya llargmetratges, i poc anys més tard va adquirir la marca Filmax.
Al llarg de la seva carrera va produir desenes de pel·lícules, va ser membre de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya i conseller de la directiva d'Entitat de Gestió dels Drets dels Productors Audiovisuals.
També va ser president de l'Associació d'Empresaris Gallecs de Catalunya (Aegacat) i ha rebut nombrosos reconeixements com la Medalla Castelao gallega o les claus de la ciutat de Barcelona i Miami.
Al llarg de la seva carrera, ha participat en pel·lícules com 'Parella de tres', 'Un cos al bosc', 'Manolito Gafotas', 'Palabras encadenadas', 'El maquinista', 'Los sin nombre' i 'Darkness', entre moltes altres.
Tant Carlos Fernández com Laura Fernández i Sandra Fernández, germà i filles, han expressat el seu "profund agraïment" per la dedicació, lideratge i valentia amb la qual va impulsar cada projecte.