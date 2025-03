Mor la fotoperiodista barcelonina Anna Turbau als 76 anys

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -

La fotògrafa barcelonina Anna Turbau va morir aquest dimecres als 76 anys, segons ha informat la Fundació Photographic Social Vision, representant del seu arxiu fotogràfic.

Es tracta d'una de les dones pioneres del fotoperiodisme a Espanya i la seva obra va destacar pel seu compromís social i la seva profunda sensibilitat.

La fundació ha lamentat la defunció de la fotògrafa i ha recordat la incorporació a la Col·lecció Nacional de Fotografia de la Generalitat a través de l'adquisició de 23 còpies analògiques efectuada pel Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Nascuda a Barcelona el 1949, Turbau va estudiar disseny gràfic a les escoles Massana i Elisava, on es va interessar per la fotografia com a forma d'expressió, i el 1974 va presentar la seva primera exposició.

El 1976, Turbau es va instal·lar a Santiago de Compostel·la, on va passar a treballar per a revistes i va documentar les mobilitzacions socials i polítiques sorgides a finals del franquisme i durant la Transició, i el 1979 torna a Catalunya.

És una de les fundadores del Sindicat de la Imatge UPIFC i a finals dels 90 abandona el fotoperiodisme, però a partir del 2000 reprèn la seva activitat fotogràfica amb projectes documentals.