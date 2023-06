Mor el filòsof italià Nuccio Ordine, premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats 2023

MADRID, 10 juny (EUROPA PRESS) -

L'acadèmic italià Nuccio Urdine, un dels majors experts en l'època del Renaixement, ha mort aquest dissabte als 64 anys a l'Hospital de Cosenza, en el sud d'Itàlia, on va ser ingressat en estat greu en la unitat de vigilància intensiva a causa d'una malaltia.

Era un dels majors estudiosos de l'època del Renaixement i del científic Giordano Bruno i el passat mes de maig va ser guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats 2023.

El jurat va destacar "la seva defensa de les humanitats i la seva aposta per l'educació i els valors arrelats en el pensament europeu més universal".

Igualment, va remarcar el seu esforç per "transmetre, especialment als més joves, que la importància del coneixement resideix en el procés d'aprenentatge en si mateix".

Nuccio Ordine va néixer el 18 de juliol 1958 en la localitat calabresa de Diamant (Itàlia). El 1982 es va llicenciar en Literatura Moderna per la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Calàbria i el 1987 es va doctorar en Ciències Literàries: Retòrica i Tècniques de la Interpretació. Va començar la seva carrera com a periodista, on va aconseguir certa fama en les seves investigacions del clan mafiós dels Muto.

Era professor de Literatura Italiana del Departament d'Estudis Humanístics de la universitat de la seva Calàbria natal i ha estat professor convidat en universitats nord-americanes com les d'Harvard, Yale i Nova York, i europees com l'Escola d'Alts Estudis en Ciències Socials i l'Escola Normal Superior de París, a més d'en l'Institut Warburg de Londres, la Societat Max Planck (Premio Príncep d'Astúries de Cooperació Internacional 2013) de Berlín i la universitat alemanya d'Eichstätt-Ingolstadt.

Filòsof, escriptor i expert en teoria literària, és reconegut mundialment com un dels majors coneixedors del pensament i la literatura renaixentistes, i, concretament, de la figura de l'humanista napolità Giordano Bruno. Un dels seus llibres destacats en aquesta matèria és 'La cabala dell'asino. Asinità i conoscenza in Giordano Bruno' (1987).

ASSAGISTA

És autor de nombrosos assajos sobre el cinquecento, i en el camp de la teoria i estètica literàries, publicats en obres individuals i col·lectives i en nombrosos articles. En els seus llibres 'L'utilità dell'inutile: Manifesto' ('La utilitat de l'inútil: Manifest', 2013), i 'Classici per la vita: Una piccola biblioteca ideale' ('Clàssics per a la vida. Una petita biblioteca ideal', 2016), obres amb les quals reflexiona sobre la situació marginal de les humanitats al món actual i les reivindica com a disciplines necessàries en la formació cívica de l'ésser humà i en la creació d'un pensament crític fonamental per al desenvolupament i el benestar social.

Ferri defensor d'una educació allunyada de la tendència al pragmatisme advoca per inculcar en els alumnes el plaer pel coneixement i la curiositat pel saber. Segons la seva visió, una àmplia base de cultura general serà la millor eina perquè els joves puguin afrontar amb èxit les variables del mercat laboral en un futur.

Aprofundeix en aquesta línia en la seva obra 'Gli uomini senar sono isole. I classici ci aiutano a vivere' (2018) ('Els homes no són illes. Els clàssics ens ajuden a viure', 2022), en la qual ofereix una proposta de llibres essencials de la literatura mundial.

És membre honorari de l'Institut de Filosofia de l'Acadèmia Russa de les Ciències, membre de la Real Acadèmia de Bèlgica i membre fundador de l'Associació Italiana de Teoria i Història Comparada de la Literatura. A més, presideix el Centre Internazionale vaig donar Studi Telesiani, Bruniani i Campanelliani (Cosenza, Itàlia) i forma part del consell executiu de l'Institut Italià d'Estudis Filosòfics.

Ha estat assessor de les publicacions 'Albertiana' i 'Journal de la Renaissance', i codirigia les col·leccions Giordano Bruno i Biblioteca Italiana per a l'editorial Els Belles Lettres de París, i Sileni, Theatrum Sapientiae i Umbrae idearum per diverses editorials del seu país, a més d'altres col·leccions en diferents països, com Rússia, Romania o el Brasil.

Era col·laborador habitual del diari 'Corregués della Sera'. A més dels citats, en 2022 es va editar en espanyol el seu llibre 'Tres corones per a un rei: L'Empresa d'Enrique III i els seus misteris'. Doctor honoris causa per les universitats brasileres de Riu Gran del Sud, Caixas del Sud i Porto Alegri, la Universitat de Valparaíso (Xile), la Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica), la Universitat Pontifícia de Cometes (Espanya) i Segell de l'Ateneu de la Universitat d'Urbino (Itàlia), és Gran Oficial de l'Ordre al Mèrit de la República Italiana (2018), Caballero i Comandant de l'Ordre dels Palmells Acadèmics (2009 i 2014) i Caballero de l'Ordre de la Legió d'Honor de França (2012).

Ha rebut el Premi Siracusa Filosofia (Itàlia, 2007), el Premi Il Sogno vaig donar Piero de l'Acadèmia de Belles arts d'Urbino (2015), el Premi Liberpress de Literatura (Girona, Espanya, 2019), el Premi Especial de la Fundació Carical (Itàlia, 2020) i el Premi Internacional d'Humanisme i Renaixement del Museu Liceu Egipci (León, Espanya, 2021), entre molts altres.