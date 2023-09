Mor Fernando Botero, l'artista de les formes voluptuoses

MADRID, 15 set. (EUROPA PRESS) -

L'artista Fernando Botero, conegut per ser l'artista de les formes voluptuoses, s'ha mort als 91 anys aquest divendres 15 de setembre a la casa que tenia al principat de Mònaco, segons ha avançat el mitjà colombià W Radio.

Aquest mateix mitjà ha assenyalat que l'artista s'estava recuperant d'una pneumònia, tal com recull Europa Press, i havia presentat problemes de salut que el van mantenir diversos dies internat en un centre mèdic. No obstant això, va demanar ser traslladat a casa per passar les dolències, segons apunta 'El tiempo'.

Nascut a Medellín (Colòmbia), les seves obres van aconseguir reconeixement aviat i sempre han estat valorades en el mercat. Un total de 300.000 persones va visitar les seves mostres al Palacio de Bellas Artes de México o 155.000 al Museo de Bellas Artes de Bilbao. El 2022, per exemple, l'escultura 'Home a cavall' es va vendre en una subhasta de la casa Christie's de Nova York per 4,3 milions de dòlars.

"Tots els pintors han pintat les dones amb gran delit. M'encanta la caràtula d'aquest llibre i em semblava una cosa impossible de fer, fins que vaig veure la reproducció tan fidel a l'original i amb tanta delicadesa. Aquesta obra expressa la meva manera completa de pensar sobre el dibuix", explicava el 2018 l'artista amb motiu de la seva presència a la fira ARCO de Madrid.

Botero és un artista que ha marcat una època i un estil amb el qual ha exposat en alguns dels llocs més emblemàtics del món, com Park Avenue de Nova York, Pequín, Berlín, Florència o els Camps Elisis de París. Consagrat com una icona del segle XX, les seves obres estan exposades als museus més importants a nivell internacional.