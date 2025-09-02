Mor Fèlix Martí, impulsor del Centre Unesco de Catalunya i primer director de la Fundació Bofill

BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
El filòsof Fèlix Martí, fundador del Centre Unesco de Catalunya i primer director de la Fundació Jaume Bofill, ha mort, ha informat la fundació en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
"Va ser perseguit pel règim franquista pel seu compromís i activisme amb els valors democràtics, la llengua i la llibertat", ha afegit, assenyalant que durant la seva vida va estar vinculat a diverses organitzacions que vetllen per la pau, el diàleg, la llibertat i el respecte entre religions.
Catesco, anteriorment Centre Unesco de Catalunya, s'ha mostrat commocionada amb la mort de Martí i l'ha definit en una anotació recollida per Europa Press com un "gran visionari i defensor de la projecció internacional de Catalunya i referent de país. Catesco avui no existiria sense el seu lideratge".
Martí (Barcelona, 1938), llicenciat en Filosofia, es va iniciar professionalment com a professor d'aquesta matèria, es va introduir jove en l'escoltisme i el moviment estudiantil, i al 1971 va ser empresonat i processat pel Tribunal d'Ordre Públic, acusat de propaganda clandestina.
Va ser director de la Fundació Bofill entre 1969 i 1971, professor de l'Institut de Teologia de Barcelona entre 1973 i 1988 i va ser cofundador del Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament.
En 1984 va impulsar la creació del Centre Unesco de Catalunya, del que va ser director fins a 2002, va rebre guardons i distincions com la Creu de Sant Jordi de la Generalitat o la Medalla d'Honor de Barcelona i va publicar els llibres 'Diplomàtic sense estat' i 'Déus desconeguts'.