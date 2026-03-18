Mor un excursionista que va quedar atrapat dilluns en una allau al Pallars Sobirà

LLEIDA 18 març (EUROPA PRESS) -
Un excursionista de Torelló (Barcelona) ha mort aquest dimarts a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on va ingressar dilluns en estat greu després de quedar atrapat per una allau de placa al Pallars Sobirà (Lleida), concretament entre el coll de Bassiero i l'estany Gelat, segons ha pogut confirmar Europa Press de fonts coneixedores.
Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís dilluns a les 14.09 i van activar la unitat GRAE i dos helicòpters, que van aconseguir extreure la persona ferida, que anava acompanyada d'un altre excursionista, tot i que aquest va quedar il·lès i va aconseguir desenterrar-se.
L'allau, de 200 metres d'ample i 150 de llarg, va atrapar i va deixar greu l'excursionista al moment, per la qual cosa els Bombers el van evacuar fins al punt on el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) tenia l'helicòpter, que va evacuar el ferit al Vall d'Hebron.