Mor un excursionista després de precipitar-se al Pedraforca (Barcelona)

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han trobat aquest dimecres a la matinada un excursionista que va morir després de precipitar-se mentre feia una ruta d'escalada pel Pedraforca (Barcelona), informen en un comunicat.
Aquest dimarts a les 21.34 hores els Bombers van rebre l'avís perquè no podien contactar amb l'excursionista, que havia sortit a la muntanya a la tarda, per la qual cosa es va activar un dispositiu de recerca amb una vintena d'efectius i 10 dotacions, entre les quals el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i el Grup Caní amb gossos de rastreig.
El guarda del refugi Lluis Estasen va confirmar que el vehicle de l'excursionista estava aparcat al pàrquing del mirador de Gresolet sense ningú a l'interior.
Quan els efectius el van començar a buscar el GRAE va localitzar una possible traça de neu com a referència de l'itinerari on, posteriorment, van trobar diferents accessoris de muntanya i el cos sense vida de l'excursionista.
Els Bombers van senyalitzar la zona, que ha quedat custodiada pels Mossos d'Esquadra, i ara està previst que aquest dimecres s'hi desplaci l'helicòpter per dur a terme l'aixecament del cadàver.
La Unitat d'Investigació de Berga (Baracelona) s'ha fet càrrec de la investigació i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat una unitat i l'equip de psicòlegs.