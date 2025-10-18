Mor Enric Canals, exdirector de TV3 i productor audiovisual

BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exdirector de TV3 i productor audiovisual Enric Canals ha mort aquest dissabte, segons ha confirmat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) després d'avançar-ho 'Vilaweb'.
Canals, nascut a Tiana (Barcelona) al 1952, va ser director de la cadena entre 1984 i 1989.
També va treballar per a mitjans com 'El País', 'Diari de Barcelona' i 'Ràdio Barcelona' i al 1990 va fundar la productora audiovisual Mercuri SGP, a més de ser consultor en projectes audiovisuals.