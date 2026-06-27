Mor una dona ofegada a la platja de l'Arquitecte a l'Ampolla (Tarragona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 27 juny (EUROPA PRESS) -
Una dona de 80 anys i nacionalitat espanyola ha mort ofegada aquest dissabte a migdia mentre es banyava a la platja de l'Arquitecte a l'Ampolla (Tarragona).
És la cinquena persona morta a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya d'estiu, informa Protecció Civil de la Generalitat en un comunicat.
El '112' n'ha rebut avís a les 13.12, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua una banyista inconscient a la platja, on no hi ha servei de vigilància, i s'hi han desplaçat 3 unitats terrestres del SEM i 5 patrulles de Mossos: malgrat les maniobres de reanimació no l'han pogut salvar.