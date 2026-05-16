Mor una dona nordamericana de 65 anys després de caure a l'aigua al port de la Ràpita (Tarragona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 16 maig (EUROPA PRESS) -
Una dona nordamericana de 65 anys ha mort aquest dissabte després de caure a l'aigua al port de la Ràpita (Tarragona), segons han confirmat a Europa Press fonts dels Bombers de la Generalitat.
Els Bombers van rebre l'avís a les 0.41 hores d'aquest dissabte alertant que una dona havia caigut a l'aigua del port quan caminava cap a la seva embarcació juntament amb un ciutadà britànic de 61 anys que tenia amarrada la seva embarcació en el mateix port.
Per causes que es desconeixen la dona va caure a l'aigua i l'home es va llançar a salvar-la, i quan van arribar els serveis d'emergència van trobar a l'home ja en terra i il·lès i a la dona en estat menys greu acompanyada per agents de la policia local, pel que va ser traslladada per efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital d'Amposta, on finalment ha mort.