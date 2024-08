Mor la dona més longeva del món, la catalana Maria Branyas, als 117 anys a Olot (Girona)

GIRONA, 20 ago. (EUROPA PRESS) -

La catalana Maria Branyas, considerada la persona més longeva del món després de la mort al gener de 2023 de la monja francesa Lucile Randon --de 118 anys--, ha mort aquest dimarts a Olot (Girona).

Segons ha informat la seva família en un comunicat a 'X' recollit per Europa Press, Branyas ha mort "com ella volia: mentre dormia, tranquil·la i sense dolor".

En el mateix missatge, asseguren que la recordaran sempre pels seus consells i la seva bondat, textualment, i han indicat les paraules que els deia fa uns dies: "Un dia que desconec, però que està molt a prop, aquest llarg viatge haurà acabat. La mort em trobarà gastada d'haver viscut tant, però vull que em trobi somrient, lliure i satisfeta".

Branyas, que vivia a la residència de Santa Maria del Tura a Olot (Girona), va néixer el 4 de març de 1907 i era la persona de més edat del món per davant de la japonesa Tomiko Itooka --nascuda el 23 de maig de 1908--, que ara rebrà el seu títol.

Fa uns dies, la seva família apuntava en un altre missatge a 'X' que Branyas, en les seves paraules, sentia que s'apropava la seva hora: "Em sento feble. S'apropa l'hora. No ploreu, no m'agraden les llàgrimes. I sobretot no patiu per mi. Ja em coneixeu, allí on vagi seré feliç, doncs d'alguna manera us portaré sempre amb mi".